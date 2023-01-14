Глава Минсельхоза Румынии Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения Украины

Фото: Кадр видео

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа случайно уснул во время прямого эфира телеканала Antena 3. Тогда там шло обсуждении украинского конфликта и его негативного влияния на румынских фермеров. об этом говорится в публикации Digi24.

- Министру позвонила ведущая и задала вопрос о судьбе фермеров, которым грозит банкротство из-за ситуации на Украине. Но когда Дэа предоставили слово, на том другом конце телефонного провода раздался храп, - говорится в тексте заметки.

Журналистка попыталась позвать спящего руководителя ведомства и пообещала перезвонить. В итоге гости в студии залились смехом, а видео с этим моментом выпуска стало вирусными в соцсетях.

В ответ на это чиновник заявил, что канал пытается делать рейтинги на храпе и сне.

- Я знаю, что мне звонили, и я взял трубку. Я понятия не имею, я даже не понимаю, что там было. Я был в машине, ехал из Нямца, я был сзади. В тот момент, когда мне позвонили по телефону, я ответил и вышел в прямой эфир, - объяснился чиновник.