Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 января 2023 18:00

В Минэнерго Украины сообщили о поражении энергообъектов в пяти областях

После атаки на одном из энергообъектов начался пожар
София ГОНЧАРОВА
В Минэнерго Украины сообщили о поражении энергообъектов в пяти областях

В Минэнерго Украины сообщили о поражении энергообъектов в пяти областях

Фото: REUTERS

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергоинфраструктуры. Об этом он рассказал в соцсетях.

- Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми, - сообщил чиновник.

Тем временем, глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что после атаки на одном из энергообъектов начался пожар, но в результате случившегося никто из людей не пострадал.

До этого сообщалось, что в субботу, 14 января, на территории Украины неоднократно звучала воздушная тревога. К масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы страны, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях.

Ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет - чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы, утверждает специалист.