В Минэнерго Украины сообщили о поражении энергообъектов в пяти областях Фото: REUTERS

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергоинфраструктуры. Об этом он рассказал в соцсетях.

- Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми, - сообщил чиновник.

Тем временем, глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что после атаки на одном из энергообъектов начался пожар, но в результате случившегося никто из людей не пострадал.

До этого сообщалось, что в субботу, 14 января, на территории Украины неоднократно звучала воздушная тревога. К масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы страны, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях.

Ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет - чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы, утверждает специалист.