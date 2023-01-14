Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение обломков ракеты у границы неуважением суверенитета

Фото: МВД Молдавии

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала информацию об обнаружении на территории республики обломков ракеты.

По ее мнение, это происшествие является нарушением воздушного пространства страны и служит неуважением к молдавскому суверенитету.

- Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района, - написала Гаврилица в социальных сетях.

Напомним, днем 14 января МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории республики. Также ведомство показало фото обломков. Уточнялось, что патруль пограничной полиции сегодня обнаружил обломки в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны). Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.