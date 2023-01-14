Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона и ранили трех женщин и ребенка Фото: REUTERS

В Британии прямо в центре Лондона несколько неизвестных устроили стрельбу. В результате случившегося ранения получили несколько человек - три женщины и, предположительно, 7-летняя девочка. Об этом сообщает газета The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от церкви на севере города. В момент стрельбы там проходили похороны.

Сейчас сотрудники местной полиции заявили, что неизвестные стреляли на ходу из движущегося автомобиля. Пострадавшие при стрельбы женщины 48, 54 лет и 41 года были доставлены в больницу.

- Позже в больницу доставили и ребенка с травмами, которые, как предполагается, были получены в результате того же инцидента, - говорится в сообщении издания.

Теперь правоохранительные органы осматривают район, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Лондоне рядом со станцией метро Кингсбери произошла перестрелка. В результате ранения получили три человека. На место происшествия прибыли стражи порядка и скорая помощь. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.