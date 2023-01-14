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НовостиВ мире14 января 2023 19:35

Советник президента США: Дома у Байдена нашли еще пять страниц секретных документов

Их нашли в доме в городке Уилмингтон
София ГОНЧАРОВА
Советник президента США: Дома у Байдена нашли еще пять страниц секретных документов

Советник президента США: Дома у Байдена нашли еще пять страниц секретных документов

Фото: REUTERS

Специальный советник президента США Ричард Саубер сообщил, что в частном доме Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые документы с пометкой "секретно".

- Пять дополнительных страниц с пометками о секретности были обнаружены в подборке материалов, состоявших из шести страниц, - уточнил он. Об этом пишет ТАСС.

При этом советник американского лидера пояснил, что накануне юристы обнаружили "в комнате, примыкающей к гаражу", одну страницу с грифом "секретно" и, не имея необходимого допуска, прекратили дальнейшие поиски в этой части дома.

Незадолго до этого канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе. Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.