Советник президента США: Дома у Байдена нашли еще пять страниц секретных документов Фото: REUTERS

Специальный советник президента США Ричард Саубер сообщил, что в частном доме Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые документы с пометкой "секретно".

- Пять дополнительных страниц с пометками о секретности были обнаружены в подборке материалов, состоявших из шести страниц, - уточнил он. Об этом пишет ТАСС.

При этом советник американского лидера пояснил, что накануне юристы обнаружили "в комнате, примыкающей к гаражу", одну страницу с грифом "секретно" и, не имея необходимого допуска, прекратили дальнейшие поиски в этой части дома.

Незадолго до этого канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе. Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.