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НовостиПроисшествия14 января 2023 19:48

Мужчина погиб при взрыве петарды в Тимирязевском парке в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку
София ГОНЧАРОВА
Мужчина погиб при взрыве петарды в Тимирязевском парке в Москве

Мужчина погиб при взрыве петарды в Тимирязевском парке в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тимирязевском парке в Москве мужчина решил запустить самодельную петарду. В результате запуска он получил травму, не совместимую с жизнью. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, сообщает столичный СК.

- 14 января на территории Тимирязевского парка обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Установлено, что он вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду, - сказано в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что россиянам могут запретить использовать салюты и фейерверки круглый год. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на использование зарядной пиротехники.

Ранее в МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехнических изделий. Спасатели порекомендовали перед использованием пиротехники внимательно изучить инструкцию. Не использовать пиротехнику в помещениях, не запускать фейерверки с рук, с балконов или лоджий, а также не направлять пиротехнические ракеты на окна жилых домов.