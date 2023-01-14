Мужчина погиб при взрыве петарды в Тимирязевском парке в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тимирязевском парке в Москве мужчина решил запустить самодельную петарду. В результате запуска он получил травму, не совместимую с жизнью. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, сообщает столичный СК.

- 14 января на территории Тимирязевского парка обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Установлено, что он вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду, - сказано в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что россиянам могут запретить использовать салюты и фейерверки круглый год. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на использование зарядной пиротехники.

Ранее в МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехнических изделий. Спасатели порекомендовали перед использованием пиротехники внимательно изучить инструкцию. Не использовать пиротехнику в помещениях, не запускать фейерверки с рук, с балконов или лоджий, а также не направлять пиротехнические ракеты на окна жилых домов.