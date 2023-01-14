В Тель-Авиве десятки тысяч человек вышли на митинг против действий правительства Израиля

В Израиле проходят массовые антиправительственные протесты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многотысячный протестный митинг состоялся вечером 14 января 2023 года в Израиле. Известно, что на улицы Тель-Авива вышли противники правительства действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Как передает популярное местное издание The Times of Israel, протестующие выступают категорически против планов властей радикально изменить систему правосудия страны. Так называемая "юридическая реформа", активно продвигаемая Нетаньяху и его ближайшими соратниками, в частности, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда страны в отношении блокировки законов и решений израильского правительства.

Протестующие полагают, что принятие данной реформы чревато проявлением авторитарных тенденций в стране и может привести к кардинальным (и крайне негативным) переменам в израильской политике. При этом власти Израиля считают подобные предположения "политическими спекуляциями", которые не имеют вообще никакого отношения к реальной действительности.

По данным израильских силовиков, на митинг вышло порядка 80 тысяч человек. Организаторы акции при этом сообщают о том, что на улицы Тель-Авива 14 января якобы вышли не менее 100 тысяч человек.