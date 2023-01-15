Szazadveg: 64 процента венгров обвинили ЕС в двойных стандартах из-за заморозки средств

Жители Венгрии публично выступили против политики ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии (ЕК) заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов Евросоюза (ЕС). Такие данные содержатся в отчете венгерского центра изучения мнения Szazadveg, которые ранее провел в стране соответствующий социологический опрос.

Результате проведенного исследования, в частности, свидетельствуют о том, что порядка 74 процента опрошенных выступают «скорее против» решения ЕС удержать средства, которые причитаются Венгрии. При этом 24 процента венгров «скорее поддерживают» такое решение руководства Еврокомиссии, еще 2 процента граждан затруднились с ответом.

Также. согласно данным итогов социологического опроса, сразу 64 процента респондентов обвинили Евросоюз в двойных стандартах по отношению к Венгрии и другим странам-членам ЕС.

Следует напомнить, что ранее с резкой публичной критикой политики Европейского союза неоднократно выступал действующий венгерский премьер Виктор Орбан. В частности, он не раз жестко критиковал решение ЕС ввести против России экономические санкции после начала конфликта на Украине. Политик полагает, что в действительно никакого серьезного ущерба для российской экономики все введенные санкции не нанесут, а вот Евросоюз рискует в ответ столкнуться с большими проблемами.

По мнению Орбана, в недалеком будущем Евросоюзу так или иначе придется пересмотреть свою санкционную политику по отношению к России, ведь предпринятые меры не обрушили экономику РФ, но уже успели негативно сказаться на положении дел в ЕС. Глава правительства Венгрии считает, что недальновидная политика руководящих органов Европейского союза ведет к экономическому упадку в объединении: Орбан пообещал сделать все, чтобы эта ситуация самым минимальным образом отразилась на рядовых жителях его страны.