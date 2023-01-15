Число пострадавших при стрельбе в центре Лондона выросло до шести

В Лондоне выросло число жертв стрельбы в центре города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате резонансной стрельбы у церкви в центре Лондона пострадали шесть человек. Об этом официально заявили в Скотленд-Ярде.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших в результате стрельбы. В их числе семилетняя девочка, которая остается в реанимации в критическом состоянии. Еще одна девочка 12 лет получила легкое ранение в ногу, британскую школьницу уже выписали из больницы.

Согласно официальным данным британских правоохранительных органов, ЧП произошло на Финикс-роуд. К настоящему моменту в рамках проводящегося силовиками расследования еще не задержан никто из злоумышленников, устроивших данную стрельбу в самом центре Лондона. Сотрудники местной полиции заявили, что неизвестные стреляли на ходу из движущегося автомобиля

Мотивы действий злоумышленников все еще остаются неизвестными. Известно, что ЧП случилось неподалеку от одной из лондонских церквей. При этом уточняется, что в здании церкви в момент стрельбы проходили похороны.