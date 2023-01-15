Spiegel предупредил о "невообразимой катастрофе" на рынке жилья Германии в 2023 году

Жилье в Германии вскоре станет недоступным для рядовых немцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рынок жилья в Германии могут ждать массовые потрясения, если правительство страны в самое ближайшее время не вмешается в ситуацию.

О начале возможного масштабного кризиса на рынке жилья в ФРГ высказал глава Ассоциации квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен.

«Тревога о нехватке жилья уже давно не звучала так громко, как сейчас», — цитирует эксперта авторитетное немецкое издание Der Spiegel. Журналисты отмечают, что нехватка жилья в Германии достигла самого высокого уровня за последние 30 лет. К концу 2022 года дефицит в стране достиг около 700 тысяч квартир. Это вдвое больше, чем строится в Германии за год.

Ранее эксперты заявили о том, что в Европе в целом (и в Федеративной республике Германия) в том числе в последние месяцы разразился масштабный "кризис стоимости жизни", который коснулся почти всех сфер экономики страны. В частности, это произошло в связи с несколькими важными факторами: к примеру, речь идет как о последствиях жестких экономических антироссийских санкций Запада, так и о негативном влиянии на экономику ЕС массового прибытия в страны сообщества украинских беженцев. Именно наплыв переселенцев с Украины, по данным целого ряда экономистов и аналитиков, стал причиной для возникновения кризиса на рынке недвижимости сразу в нескольких европейских государствах.