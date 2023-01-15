WSJ: резервы боеприпасов в Соединенных Штатах могут сократиться до критического уровня из-за Украины

Военные поставки ВСУ дорого обойдутся Соединенным Штатам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резервы США из-за поставок боеприпасов Украине могут сократиться до критического уровня из-за Украины. Об этом сообщает влиятельная американская газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в настоящее время Украина расходует поставляемые ей Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники успевают произвести.

При таком темпе Киев может сократить запасы США и стран Европы до критических уровней уже к этой осени, говорится в материале авторитетного издания. Таким образом, как констатируют авторы статьи, речь идет фактически о том, что военные поставки боевикам Вооруженных сил Украины фактически истощают потенциал Соединенных Штатов, о чем уже начинают задумываться многие высокопоставленные представители американского командования.

Ранее аналитики предположили, что в ближайшее время действующий американский президент Джо Байден может существенно снизить масштабы военных поставок США, направляемых Украине. Это, как полагают эксперты, напрямую связано с тем, что в преддверии старта своей новой президентской предвыборной кампании Байден не хочет лишний раз педалировать тему украинского конфликта, которая на сегодняшний день не является популярной среди большинства американских избирателей.