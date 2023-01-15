Американская журналистка Джонстоун считает пиар Зеленского в США "настоящим позором"

В США публичные выступления Владимира Зеленского открыто назвали "полным позорищем" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская журналистка и писательница Кейтлин Джонстоун заявила, что считает "полнейшим позором" все без исключения пиар-ходы, используемые средствами массовой информации в США для продвижения президента Украины Владимира Зеленского и его публичного образа.

Своим мнением по поводу "безудержного и неуместного" пиара Зеленского в Соединенных Штатах журналистка Джонстоун поделилась на официальном интернет-сайте.

"Украинского президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании США за все время", — считает она. В частности, в пример она привела публичные выступления Зеленского в Конгрессе США, на "Золотом глобусе" и совместную фотосессию украинского лидера с женой Еленой для журнала Vogue. Все эти примеры "безудержного пиара" Зеленского в США кажутся Джонстоун крайне неудачными и абсолютно неуместными.

Ранее другая американская журналистка Минди Робинсон публично назвала новоиспеченного спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти "папиком" Владимира Зеленского. Поводом для такого заявления Робинсон стали первые публичные заявления Маккарти в своей новой должности (в частности, он несколько раз назвал одной из своих главных целей обеспечение "победы Украины" в конфликте с РФ). По мнению Робинсон, Маккарти своим поведением дал понять, что его больше беспокоит Зеленские и проблемы и просьбы украинского лидера, нежели трудности простых граждан США, которые являются его избирателями.