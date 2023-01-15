Что произошло в ночь на 15 января

СБУ планирует организовать мощный взрыв в Харьковской области Украины, чтобы обвинить РФ, заявили в российском Минобороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СБУ готовит провокацию для дискредитации действий России в рамках "зерновой сделки" и обвинений её в создании "дефицита продовольствия", заявили в Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, украинские спецслужбы намереваются устроить подрыв зернохранилища в Харьковской области, чтобы обвинить в случившемся Москву.

Резервы вооружений США из-за поставок боеприпасов Украине могут сократиться до критического уровня. Об этом сообщает влиятельная американская газета The Wall Street Journal.

Представительница России, 22-летняя модель Анна Линникова не смогла выйти в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан. Войти в топ-16 участниц конкурса россиянке в итоге не удалось. Выиграла конкурс в итоге представительница США.

Официальный представитель МИД РФ Захарова высмеяла президента США Джо Байдена за скандал с секретными документами с помощью цитаты из "Принца и нищего"

Генеральная ассамблея ООН в принципе не имеет полномочий для создания какого-либо "специального трибунала" против России из-за событий на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Верховный суд РФ запретил руководителям компаний и предприятий выписывать премии самим себе. Подобную практику высшая судебная инстанция страны сочла противозаконной.