В Турции заявили о росте российской силы после каждого нападения Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия за последние сотни лет отбила несколько нападений со стороны западных стран, после чего стала только сильнее. Такое заявление сделал обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

«За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее», - сказано в статье.

Первым нападением автор статье назвал войну 1812 года. По его словам, после этой войны, преобладавшая в обществе французская культура стала отходить на второй план, уступая русской.

Вторым нападением обозреватель назвал революцию 1917 года. По его мнению, победа большевиков помогла стране сосредоточиться на интернационалистской политике. Третьей и четвертой атаками стали Великая Отечественная война и Холодная война.

Последней атакой стало свержение США и Европой пророссийски настроенного украинского президента, а позже Москва, начав специальную военную операцию на Украине, пошатнула «глобальный статус-кво».

«После каждой попытки интервенции со стороны Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась все сильнее», - говорится в статье.

Автор заявляет, что на данный момент США «перешли в наступление» через Украину, а Москва в свою очередь при помощи «политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы».