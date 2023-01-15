Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями для выезда за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские граждане начали жениться на многодетных матерях-одиночках, а также женщинах-инвалидах ради того, чтобы получить возможности выезда за границу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Их (браки) заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», - передает издание.

Уточняется, что в самой Украине действуют посредники, которые помогают желающим украинцам с поиском «невест» за две-три тысячи долларов, а женщины, с которыми житель Украины собирается вступить в брак, получает от 500 до одной тысячи долларов.

Как заявил сотрудник юридической компании, который пожелал остаться анонимным, данная схема стала популярной в селах, в том числе в Закарпатье, «где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей». Кроме того, сообщается, что согласно законодательству Украины, гражданин, состоящий в браке с многодетной матерью, имеет право получить статус многодетного отца даже не усыновляя детей.