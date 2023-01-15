Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Турции Фото: REUTERS

В воскресенье, 15 января 2023 года, землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на востоке Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 25 километрах к югу от города Элязыг с населением около 298 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. В сообщении уточняется, что толчки были зарегистрированы в 03.36 по времени UTC (06.36 мск).

Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в конце ноября 2022 года утром в западной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Как писал сайт KP.RU, количество людей, пострадавших при этом землетрясении, составило более 50 человек. Землетрясение произошло в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.