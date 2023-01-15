Китай вывел на орбиту 14 спутников различного назначения с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай в воскресенье, 15 января, успешно вывел на орбиту 14 спутников разного назначения, используя для этого ракету-носитель «Чанчжэн-2D». Об этом сказано в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

В сообщении уточняется, что пуск был совершен в 11.14 по местному времени (06.14 по мск) с космодрома Тайюань, который расположен в провинции Шаньси на севере Китая.

Отмечается, что среди прочих на орбиту были выведены спутники дистанционного зондирования Земли под названиями «Цилу-2» и «Цилу-3». Данные спутники будут использоваться для мониторинга в сфере ресурсов, транспорта, охраны окружающей среды и предотвращения стихийных бедствий, а также в сфере сельского и лесного хозяйства.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» данная миссия была уже 462.

Напомним, в октябре прошлого года Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-36 при помощи ракеты CZ-2D серии «Чанчжэн» с космодрома Сичан.