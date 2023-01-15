Американцы пришли в ужас от нового памятника Мартину Лютеру Кингу без головы

Монумент, который обошелся в 10 миллионов долларов, вызвал множество вопросов у публики Фото: EAST NEWS

В Бостоне установлена массивная бронзовая скульптура в честь Мартина Лютера Кинга-младшего авторства Хэнка Уиллиса Томаса. Памятник, который получил название «Объятия», должен был символизировать момент, когда лидер движения за гражданские права обнял жену после вручения ему Нобелевской премии мира в 1964 году.

Однако, что-то пошло не так. Монумент, который обошелся в 10 миллионов долларов, вызвал множество вопросов у публики. Скульптура представляет собой две гигантские переплетенные пары рук без голов, что вызвало недоумение и даже привело в ужас некоторых граждан.

Один из комментаторов вспомнил оригинальную фотографию встречи двух лидеров, заявив, что она была красивой, однако теперь мы видим «ужасный странный бронзовый шарик».

«У "художника" была единственная в жизни возможность создать нечто прекрасное и осмысленное, что отозвалось бы эхом в веках, еще долго после того, как нас всех не станет .. И он это … Какой идиот», - заявил комментатор на популярной платформе Reddit.

Еще один пользователь признался, что хочет «растопить дотла» эту статую. «Я хочу, чтобы на ее место поставили настоящую статую», - отметил он, назвав данный монумент оскорблением.

«Я не могу поверить, что кто-то подумал, что это хорошая идея. Разве у нас не может быть просто нормальной статуи?», - задался вопросом еще один комментатор.