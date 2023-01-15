Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в аэропорту в Непале самолета погибли Фото: Иван ВИСЛОВ

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в воскресенье, 15 января, в аэропорту Покхара в Непале самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines погибли. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.

Как ранее сообщала газета The Kathmandu Post, ссылаясь на представителя авиакомпании, на борту разбившегося лайнера было 72 человека, из которых 68 - пассажиры, а еще четверо - члены экипажа. Изначально сообщалось о 30 жертвах крушения.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от города Покхара в воскресенье, 15 января. Крушение лайнера произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту. Причины крушения сейчас выясняются. Как писал сайт KP.EU, в посольстве России в Непале сообщили, что, по предварительным данным, на борту самолета было четверо российских граждан.