Президент Финляндии назвал действия Путина "игрой ва-банк" Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе интервью с газетой Dagens Nyheter назвал действия российского лидера Владимира Путина с игрой ва-банк в покере.

"Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все", - заявил финский президент, назвав "тревожными" для Хельсинки шаги по вхождению республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России навсегда.

Ниинистё также вспомнил годы Советско-финляндской войны. В те годы Финляндия приняла сложное решение о мире с Советским союзом и отдала часть территорий ради заключения договора.

"Украинцы сами должны определять, что для них будет справедливым миром", - добавил он.

Также Ниинистё заметил, что Москва не придала большого значения решение его страны вступить в НАТО:

"Я удивлен легкой реакцией Путина на решение Финляндии вступить в НАТО. В Москве решили не обращать на это внимания. То, что вы сделали, конечно, неправильно, сказал он, но это не так уж и тревожит", - поразился финский президент.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все территории новых регионов РФ будут возвращены. Решения о временном отступлении происходят в рамках “продолжающейся” спецоперации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.