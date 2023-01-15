Посол РФ подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета в аэропорту в Непале

Посол РФ подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета Фото: REUTERS

Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян, которые находились на борту разбившегося в воскресенье, 15 января, в аэропорту Покхара в Непале самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», - приводит ТАСС заявление дипломата.

Напомним, пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от города Покхара в воскресенье, 15 января. Крушение произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту. Причины трагедии на данный выясняются.

Как писал сайт KP.EU, изначально сообщалось о 30 жертвах трагедии, однако позже появилась информация, что погибли все пассажиры и члены экипажа. Сообщалось, что на борту воздушного судна летили 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Всего было 72 человека, из которых 68 - пассажиры, а еще четверо - члены экипажа.