ДТЭК заявил об экстренном отключении электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Фото: REUTERS

Энергетический холдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в публикации на сайте регионального отделения регулятора.

Также ДТЭК проинформировал украинцев на сайтах отделений по Днепропетровской и Одесской областям.

Прежде в Украине во Львовской области ввели экстренные отключения электричества из-за превышения лимитов потребления.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что 19 декабря 2022 года в Киевской области после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, появились проблемы с покрытием сотовой связи. Утром этого же дня экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве. Графики стабилизационных отключений не действовали.