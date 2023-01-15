МВД Молдавии сообщило об обнаружении в стране боевой части ракеты с 80 кг взрывчатки

Фото: МВД Молдавии

На севере Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты, которая снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщило Министерство внутренних дел республики.

«Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты», - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении министерства говорится о том, что обследование проведут инженеры из отдельного батальона «Кодру» Национальной армии. Уточняется, что они должны определить способ, который поможет устранить опасность ракеты.

В сообщении отмечается, украинская сторона была проинформирована о произошедшем.

Данный случай уже третий, когда обломки ракет падают на территории Молдавии. Днем ранее, 14 января, сообщалось о падении обломков ракеты на в районе Бричаны около пограничного пункта Ларга. Отмечалось, что погранполиция увеличила число патрулей в приграничной зоне с Украиной.