Тело бойца MMA Георгия Гаглоева нашли в поезде «Москва-Владикавказ»

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В поезде, который следовал по направлению «Москва-Владикавказ» нашли мертвым бывшего бойца MMA Георгия Гаглоева, которого обнаружили на станции в Ростове-на-Дону проводники. На данный момент причина гибели устанавливается, однако, по предварительным данным, смерть могла иметь насильственный характер.

Гаглоева запомнился тем, что с февраля прошлого года пытался найти свою тетю-гадалку, которая загадочно пропала с водителем по дороге в Беслан из Чечни. 57-летняя Римма Гаглоева поехала на такси, когда возвращалась из ОАЭ, приземлившись в аэропорту Грозного. Домой она поехала на такси. Машину таксиста обнаружили 8 февраля 2022 года брошенной в ингушском городе Сунжа. В автомобили остались все документы, деньги, а также четыре мобильника и личные вещи. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сам Гаглоев записал обращение к главам республик, призвав помочь с расследованием дела.

«Почему до сих пор не найдена моя тетя? Почему там какие-то камеры на границе выключены и диски поменяны? Это что за ответы? Это не иголка, это человек! … Каждый день, когда нет моей тети дома, это разрыв моего сердца», - заявил он.