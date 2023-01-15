Бастрыкин поздравил сотрудников Следственного комитета с днем образования ведомства Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поздравил сотрудников и ветеранов СК РФ с днем образования ведомства, отметив, что 2022 год «ознаменовался новыми задачами и возросшими нагрузками».

«СК России продолжил начатую в 2014 году работу по расследованию многочисленных жестоких преступлений украинских вооруженных формирований», - заявил он, отметив, что на данный момент в зоне проведения специальной военной операции на Украине работают следователи, а также криминалисты и эксперты ведомства.

Бастрыкин отметил значимость проведенных в прошлом году референдумов Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, указав на то, что теперь там формируются новые следственные подразделения. «Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности», - добавил он.

По его словам, в центре внимания СК РФ лежат «социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, проявления коррупции, преступные посягательства в сфере экономики, нарушения конституционных прав граждан в различных сферах».

В его поздравлении также отмечается, что в 2022 году российскими следователями было направлено в суды более 82 тысяч уголовных дел, в том числе более 9 300 дел коррупционной направленности. Кроме того, пострадавшим от преступных посягательств было возмещено свыше 247 млрд рублей, а также был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму был 123 млрд рублей, из которых около 62 млрд рублей – по делам о коррупции.