Власти Британии намерены пересмотреть поддержку "ядерной сделки" с Ираном после казни Акбари Фото: REUTERS

Власти Великобритании обсуждают вариант прекращения поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") после казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британском кабмине.

"Великобритания пересматривает свою поддержку иранской ядерной сделки после казни британско-иранского гражданина", - пишет издание.

По данным источника в правительстве, Лондон пересматривает свою позицию из-за существенных изменений в ситуации "с начала переговорного процесса", в основном из-за Тегерана.

Суд в Иране приговорил к смертной казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани Алирезу Акбари, который занимал пост с 1997 года по 2005 год до того как его посадили за шпионаж.

Министерство разведки исламской республики высказалось об Акбари как об одном из "важнейших агентов британских разведывательных служб, который собирал важные данные об Иране для дальнейшей их передачи за рубеж". По версии ведомства, он имел доступ к секретной информации об исламской республики, и передавал полученные сведенья "разведслужбам враждебных стран".