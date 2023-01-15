Автомобильное движение на Крымском мосту будет временно закрыто из-за ремонтных работ 17 января 2023 года

Фото: rosavtodor.gov.ru

Движение по автодорожной части Крымского моста временно закроют во вторник, 17 января, в период с 13:00 до 18:00 по мск по причине проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - сказано сообщении министерства.

В своем сообщение министерство просит автолюбителей заранее планировать свои поездки, а также следить за поступающей информацией.

Напомним, ранее Росавтодор заявил, что первые два пролета левой стороны автомобильной части на Крымском мосту установят в январе 2023 года, а два другие пролета установят уже в следующем месяце. В ведомстве также уточняли, что на период надвижки первых двух пролетов в январе этого года собираются ввести ограничения движения, после чего, согласно их планам, будут заменены еще два поврежденных пролета, а потом будут начаты работы по установке барьерных ограждений, а также опоры освещения.