Пилот разбившегося в Непале самолета предотвратил падение лайнера на населенный пункт Фото: REUTERS

Пилот разбившегося в воскресенье, 15 января, в аэропорту Покхара в Непале самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines направил лайнер в сторону ущелья для того, чтобы предотвратить падение на населенный пункт. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил портал Online Khabar.

Местные жители, которые видели момент крушения воздушного судна, сообщают, что самолет был направлен в ущелье реки Сети. Таким образом пилот лайнера избежал падения на населенный пункт, где находится оживленный рынок Рамгхат

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение около города Покхара в воскресенье, 15 января. Крушение произошло при взлете лайнера с посадочной полосы в аэропорту. Причины трагедии пока выясняются.

Как писал сайт KP.EU, сообщалось, что погибли все пассажиры и члены экипажа, однако позже появилось сообщение об обнаружении выживших. Сообщалось, что на борту лайнера были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Аргентины, Австралии, Ирландии и Франции. Всего летели 72 человека, из которых 68 - пассажиры, а еще четверо - члены экипажа.