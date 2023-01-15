В России 15 января 2023 выявлено 4 789 случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 15 января 2023 года, в России зафиксировано 4 789 случаев заражения коронавирусом, против 5 102 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 43, против 46 от 14 января, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 856 613 случаев заражения и 394 398 летальных исходов к 15 января соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 3 208 против 3 887 днем ранее, до 21 274 640.

Количество госпитализаций достигло 489 заболевших, что говорит о снижении на 39,9% в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 59 регионах и увеличилось в 10, в 16 ситуация не изменилась.

Ранее сайт KP.RU писал о главе ВОЗ Тедросе Аданоме Гебрейесусе, который рассказал, что 90% населения Земли уже обладают иммунитетом к ковиду — кто-то из-за перенесенной болезни, кто-то благодаря вакцинации. Но люди продолжают болеть и умирать: за сутки именно из-за зловредного коронавируса в мире умирает больше 8 тысяч человек. И это, по мнению эксперта ВОЗ, неприемлемо.