Рогозин сообщил, что боевой робот «Маркер» направят в зону спецоперации в Донбассе

Фото: НПО "Андроидная техника".

Беспилотную разведывательно-ударную машину «Маркер» направят в зону проведения специальной военной операции в Донбасс. Такое заявление сделал руководитель группы военных советников и научно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин в воскресенье, 15 января.

«Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им, - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение в Донбассе», - написал глава центра в своем Telegram-канале.

Роботизированный комплекс разработан частной уральской инженерной компанией «Андроидная техника». Как уточняется, данная машина обладает автоматической системой управления, самостоятельно может отбирать и поражать цели, а также обеспечивает целеуказание объектов на расстоянии не менее 15 километров

Как писал сайт KP.RU, ранее в пресс-службе НПО «Андроидная техника» сообщали, что боевой роботизированный комплекс «Маркер» научился несколькими способами выводить из строя беспилотники, среди прочего он способен ловить их сетями, поражать электронику или уничтожать, выпуская дронов-камикадзе.