Вице-премьер Грузии заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тбилиси не собирается оказывать военную помощь Киеву, поскольку не хочет быть вовлеченным в украинский конфликт. Такое заявление в воскресенье, 15 января, сделала вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния», - заявила грузинский вице-премьер.

Цулукиани также отметила, что Тбилиси пережил много вооруженных конфликтов, поэтому обязанностью грузинских властей считают не допустить подобного вновь. «Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - добавила она.

Напомним, на этой неделе появилось сообщение о том, что Киев требует от Тбилиси вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», которые якобы подарила Грузии. Как писал американский портал Military Watch, такие действия можно рассматривать как признак отчаяния украинской стороны.