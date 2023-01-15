Взрыв прогремел на химическом заводе в китайском городе Паньцзинь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел на химическом заводе на северо-восточной Китая в воскресенье, 15 января. Об этом пишет газета «Синьцзинбао».

По передает издания, взрыв произошел на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь, который расположен провинции Ляонин. По информации газеты, местные власти направили на место инцидента спасателей и пожарных, о погибших и пострадавших на данный момент не сообщается, также пока не известно о причинах взрыва.

Местный житель по фамилии Чжан, чей дом находится около завода, сообщил изданию, что в момент взрыва слышал сильный грохот, после чего в его доме лопнули окна. Кроме того, мужчина сообщил, что увидел густой столб дыма около завода.

Напомним, в ноябре прошлого года мощный взрыв произошел на химзаводе на юго-востоке во Франции. Как писал сайт KP.RU, взрыв на предприятии произошел из-за замыкания электропроводки.