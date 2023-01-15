Великобритания передаст Украине вертолеты Apache с противотанковыми снарядами Hellfire

Предполагается, что Великобритания отправит Украине до 4 вертолетов Apache, пишет издание Mirror Фото: REUTERS

Великобритания отправит ударные вертолеты, вооруженные противотанковыми ракетами Hellfire, в Украину. Об этом пишет издание Mirror, отмечая, что провозглашено "изменением правил игры".

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру. У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырех Apache. Но с тактической точки зрения это важный шаг", - пишет издание.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский месяцами умолял Запад поставить танки и самолеты.

По словам авторов материала, Великобритания отправит Apache AH64 E - "самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей за секунды". Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой. Это означает, что четыре "Апача" могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков.

"Приводимые в действие двигателем Rolls Royce, они (Апачи) развивают максимальную скорость 186 миль в час и могут одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль. Каждый самолет стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов, и для его поддержания в летной годности требуется два пилота и команда техников", - пишет издание.

Представитель правительства Британии сказал: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые победят" в конфликте, цитирует Mirror члена кабмина.

С целью оказать военную помощь Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить 12 танков Challenger 2. При этом известно, что никаких ограничений по применению и использованию данных боевых танков Великобритания Украине ставить не собирается, использовать данную британскую военную технику боевики Вооруженных сил Украины смогут на любом участке линии боевого соприкосновения, где она им понадобится для выполнения тех или иных задач.