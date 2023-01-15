В Британии сняли фильм о панике на борту авианосца Queen Elizabeth при встрече с российскими Су-24

Бомбардировщик Су-24 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Великобритании сняли документальный фильм, на котором показана реакция экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth, когда над ним пролетел российские бомбардировщики Су-24. Об этом пишет Daily Mail.

Как передает издания, кадры нового документального фильма были сняты по пути к Суэцкому каналу во время первого боевого похода британского авианосца в 2021 году. Сам же HMS Queen Elizabeth был принят на вооружение в 2017 году.

В трейлере к фильму можно увидеть, как к авианосной группе приближаются три российских бомбардировщики, после чего в рубке Queen Elizabeth начала звучать сирена, а также начинается активное движение.

«У меня три русских самолета на расстоянии шести миль», - сообщает офицер по переговорному устройству, после чего команда британского авианосца старается связаться с экипажами российских бомбардировщиков с требованием изменить курс, но Су-24 проносятся над авианосцем, показывая им свое вооружение.

В публикации отмечается, что летчики начали британские подготовились поднять в воздух истребители F-35B, но не успели этого сделать.