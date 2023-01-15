Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины 15 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена днем в воскресенье, 15 января, в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Как сообщают официальные ресурсы для оповещения граждан, тревога прозвучала в 11:20 (12:20 мск). Кроме того, сирены были включены в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР), а в Днепропетровской области тревога прозвучала повторно, ранее она звучала в 08:40 (09:40 мск).

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, в субботу, 14 января, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, а позже звуки сирены включили во всей стране. Напомним, 10 октября прошлого года Вооруженные силы (ВС) России стали наносить удары по инфраструктуре Украине, что произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту.