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НовостиПолитика15 января 2023 10:37

Украина сократила лимиты потребления энергии для всех областей из-за дефицита в сетях

"Укрэнерго" сообщает, что оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества
Владимир РОМАНЕНКО
"Укрэнерго" сообщает, что оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества

"Укрэнерго" сообщает, что оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества

Фото: REUTERS

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" проинформировала, что лимиты потребления электроэнергии сократятся во всех областях Украины из-за дефицита в сетях после повреждения оборудования ТЭС российскими ракетами.

"В энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления всем областям", - пишет пресс-служба компании в своем Telegram-канала.

В "Укрэнерго" отметили, что поврежденное в результате российских ударов оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества. Ограничения будут действовать в течение суток. Если лимиты будут превышены, компания приведет в действие аварийные источники питания.

Ранее энергетический холдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в публикации на сайте регионального отделения регулятора.