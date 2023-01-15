Украина сократила лимиты потребления энергии для всех областей из-за дефицита в сетях

"Укрэнерго" сообщает, что оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества Фото: REUTERS

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" проинформировала, что лимиты потребления электроэнергии сократятся во всех областях Украины из-за дефицита в сетях после повреждения оборудования ТЭС российскими ракетами.

"В энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления всем областям", - пишет пресс-служба компании в своем Telegram-канала.

В "Укрэнерго" отметили, что поврежденное в результате российских ударов оборудование блоков ТЭС прекратило или снизило выработку электричества. Ограничения будут действовать в течение суток. Если лимиты будут превышены, компания приведет в действие аварийные источники питания.

Ранее энергетический холдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в публикации на сайте регионального отделения регулятора.