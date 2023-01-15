Минобороны России сообщило об ударе по системе военного управления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что днем ранее, в субботу, 14 января, был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины, отметив, что все назначенные объекты были поражены, а цель удара были достигнута.

«14 января 2023 г. нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил в воскресенье, 15 января, официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию для того, чтобы дискредитировать действия России по зерновой сделке и обвинить Москву в создании «дефицита продовольствия» на Украине. Как писал сайт KP.RU, по данным российского военного ведомства, провокация может быть осуществлена уже в ближайшие дни.