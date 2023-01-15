Путин заявил о возможном снижении инфляции в России до 5% по итогам первого квартала 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране может снизиться с 11,9% до примерно 5% по итогам первого квартала текущего года. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то приблизится от сегодняшних 11.9 % может приблизиться к 5%», - заявил глава государства.

Путин также указал на то, что российское промышленное производство на данный момент находится на подъеме, как и сельское хозяйство, и строительство. «В целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер также назвал ситуацию в российской экономике стабильной, указав на то, что безработица в России, которая является одним из главных макроэкономических показателей, на сегодняшний день находится на историческом минимуме.