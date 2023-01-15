Мишустин поручил подготовить предложение по созданию филиалов российских вузов за границей к 1 марта 2023 года

Премьер России Мишустин поручил предоставить ведомствам предложения по сотрудничеству с зарубежными вузами с учетом политической обстановки Фото: REUTERS

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам встречи с членами экспертного совета при кабмине 13 декабря 2022 года поручил компетентным министерствам к 1 марта 2023 года предложить варианты размещения филиалов российских вузов за границей с учетом политической обстановки. Поручение упоминается в презентации ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего.

"Минобрнауки России, МИД России, Минэкономразвития, Экспертный совет при правительстве РФ: представьте предложения по расширению сети филиалов российских образовательных организаций высшего образования в иностранных государствах с учетом геополитической обстановки. Срок - до 1 марта 2023 г.", - говорится в презентации.

В том числе премьер Мишустин поручил представить предложения "о расширении сотрудничества с руководителями зарубежных образовательных организаций высшего образования в рамках международных форумов". Аналогичным образом установлен срок исполнения этого поручения, до 1 марта 2023 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что на развитие и укрепление кооперации университетов, научных организаций и учреждений по созданию высокотехнологичных производств власти России выделят по 2,4 млн рублей 15 вузам.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что получатели субсидии реализуют технологии и новые производства в сферах авиа- и судостроения, микроэлектроники, сельского хозяйства, новых и композитных материалов, робототехники, фармацевтики, аддитивных и лазерных технологий в течение трех лет.