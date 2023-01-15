В Непале назвали число погибших при крушении самолета Фото: REUTERS

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении в воскресенье, 15 января, в международном аэропорту города Покхара в Непале самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines. Об этом передает агентство Reuters.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от города Покхара при взлете с посадочной полосы в аэропорту. Причины трагедии пока выясняются. Сообщалось, что пилот лайнера направил воздушное судно в ущелье для предотвращения падения на населенный пункт.

Как писал сайт KP.EU, изначально говорилось о том, что погибли все пассажиры и члены экипажа, однако позже появилось сообщение об обнаружении выживших. Сообщалось, что на борту были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Аргентины, Австралии, Ирландии и Франции. Всего летели 72 человека, из которых 68 были пассажиры, а еще четверо - члены экипажа.