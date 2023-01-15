Организаторы «Мисс Вселенной» извинились, что не смогли произнести слово «Кыргызстан» Фото: REUTERS

Организаторы международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан в субботу, 14 января, извинились перед представителями Кыргызстана за то, что не смогли произнести официальное название ее страны.

Извинения принесла глава организации конкурса Эми Эммерих, указав на отсутствие оправданий такому инциденту. «Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», - заявила она в видеообращении.

Представлявшая Киргизию Алтынай Ботоярова приняла извинения, поблагодарив организаторов за то, что они серьезно отнеслись к данному вопросу.

Напомним, в финал конкурса прошли только представительницы западного полушария, занявшие первые пять мест в финале конкурса красоты. Как писал сайт KP.RU, из 16 полуфиналисток после дефиле в вечерних платьях в пятерку попали представительницы США, Пуэрто-Рико, Венесуэлы, а также Кюрасао и Доминиканской Республики. Корону выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль, а короновала ее победительницу «Мисс Вселенная-2021» индианка Харнааз Санду.