Захарова заявила, что Арестовича не получится сделать "агентом Кремля" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что представить советника руководителя офиса украинского президента Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится.

«После "сбития", а потом "не сбития" украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 15 января, в своем Telegram-канале.

Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский – нос этого режима.

Напомним, сегодня, 15 января, советник главы офиса украинского президента признался, что ракета, которая обрушила подъезд многоэтажки в Днепре, была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.