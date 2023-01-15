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НовостиПолитика15 января 2023 12:06

Захарова заявила, что Арестовича не получится сделать "агентом Кремля"

Дипломат назвала Арестович лицом киевского режима
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова заявила, что Арестовича не получится сделать "агентом Кремля"

Захарова заявила, что Арестовича не получится сделать "агентом Кремля"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что представить советника руководителя офиса украинского президента Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится.

«После "сбития", а потом "не сбития" украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 15 января, в своем Telegram-канале.

Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский – нос этого режима.

Напомним, сегодня, 15 января, советник главы офиса украинского президента признался, что ракета, которая обрушила подъезд многоэтажки в Днепре, была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.