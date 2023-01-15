Российские войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожил до 50 украинских военнослужащих на Купянском направлении в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», – сказал он на брифинге.

Напомним, ранее Вооруженные силы России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Кроме того, за сутки на Купянском направлении были уничтожены более 30 украинских военных, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, президент Росси Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о ходе спецоперации в Украине, заявил, что в ней наблюдается положительная динамика.