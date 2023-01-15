В Британии узнали об огромном росте доходов России от экспорта удобрений

Рост доходов России от экспорта удобрений увеличился на 70% в 2022 году Фото: Shutterstock

Россия нарастила доход от экспорта удобрений по итогам прошлого года на 70%, сообщают британские СМИ.

По информации Financial Times, доходы российских компаний в 2022 году составили 16,7 миллиарда долларов, несмотря на множество ограничений. Опрошенные газетой аналитики объяснили, что такая ситуация связана с ростом цен на удобрения из-за военной спецоперации на Украине. Кроме того, эксперты связывают рост доходов РФ от экспорта удобрений с увеличением цены на газ, из-за которого стали закрываться заводы по производству удобрений.

Вместе с тем в 2023 году Россия не сможет укрепить свои позиции на рынке удобрений, считают аналитики, поскольку теплая погода и снижение цен на газ в Европе привели к тому, что производители снова стали наращивать производство.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Новое постановление затрагивает сделки по экспорту российского продовольствия и удобрений.