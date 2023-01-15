Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили четыре млрд рублей Фото: кадр из фильма

Кассовые сборы ремейка фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко перевалили за 4 млрд рублей в России. Об этом информирует Фонд кино через данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Согласно сведениям на 15 января 2023 года, общие сборы "Чебурашки" составили 4 010 478 753 рубля.

Фильм вышел в кинотеатрах России 1 января 2023 и стал самой кассовой лентой за всю историю российского проката. Картина обошла по сборам комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).

Напомним, роли в фильме "Чебурашка" исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой был создан при помощи компьютерной графики.

Прежде сайт KP.RU писал, что российская комедия "Чебурашка" обошла по кассовым сборам первую часть фильма "Аватар", став самым кассовой картиной в истории отечественного кинопроката.