Минобороны Британии опровергло сообщения о поставках Украине вертолётов Apache

Минобороны Великобритании заявило, что сообщение Mirror о поставках Украине вертолетов Apache "неверное" Фото: REUTERS

Минобороны Великобритании назвало ложной информацию из публикацию газеты Mirror о том, что Соединенное Королевство отправит Украине военные вертолеты Apache. Об этом сообщил корреспондент канала Sky News Дебора Хейнс.

"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache в Украину, неверна", - написала Хейнс в Twitter. По его словам, более подробная информация о поставках будет объявлена в понедельник, 16 декабря 2023 года.

Позднее газета удалила статью о вертолетах с сайта.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал со ссылкой на Mirror, что Великобритания отправит ударные вертолеты, вооруженные противотанковыми ракетами Hellfire, в Украину.

"Apache изменит правила игры. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру. У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырех Apache. Но с тактической точки зрения это важный шаг", - говорилось в публикации издания.

По словам авторов материала, Великобритания должна была отправить Apache AH64 E - "самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей за секунды". Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой. Это означает, что четыре "Апача" могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков.