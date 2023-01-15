Итальянская Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения рядом с Египтом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У берегов Египта обнаружено новое газовое месторождение, сообщил крупнейшая итальянская нефтегазовая компании Eni.

«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море на шельфе Египта», – говорится на сайте компании.

Как отметили в компании, новое месторождение можно разрабатывать при помощи существующих объектов инфраструктуры Eni в этом регионе.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении на юго-востоке Турции нового месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти, которые оцениваются в 12 миллиардов долларов.

По его словам, данное месторождение является одним из десяти «крупнейших открытий», которые были сделаны на суше в этом году. Как уточнил Эрдоган, данное месторождение расположено в районе горы Габар, которая находится в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны.