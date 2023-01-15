Депутат Госдумы Картаполов считает, что весенний призыв в России пройдет по старым правилам Фото: Илья Смирнов

Весенний призыв в России в этом году пройдет, скорее всего, по старым правилам, считает глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Призывная кампания по новым правилам не обязательно пройдет весной. Это один из возможных вариантов. Я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован», – сказал депутат в эфире телеканала РБК.

В декабре прошлого года сайт KP.RU писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в России планируется изменить возраст военной службы. По его мнению, при комплектовании Вооруженных сил РФ необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Он также напомнил, что это необходимо для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны.

Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею о необходимости повышения призывного возраста граждан в стране.