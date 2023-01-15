Церемония прощания с Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя 17 января 2023 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января 2023 года в храме Христа Спасителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в театре "Ленком Марка Захарова".

"По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства. Прежде предполагалось, что церемония прощания пройдет в театре "Ленком".

Российская и советская артистка Инна Чурикова умерла 14 января 2023 в Боткинской больнице в Москве, однако сын народной любимицы Иван не успел проститься с матерью. Незадолго до трагедии он посещал Москву, но так и не успел увидеться с Чуриковой напоследок. Об этом KP.RU рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Он уточнил, что сегодня утром, 15 января, сын Иван и муж Чуриковой режиссер Глеб Панфилов поехали на Новодевичье кладбище выбирать место, где во вторник, 17 января, будет похоронена Инна Михайловна.