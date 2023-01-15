Российские войска при зачистке Соледара нашли украинских солдат, пытавшихся скрыться Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие Вооруженных сил России нашли при зачистке Соледара в Донецкой народной республике солдат украинской армии, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Вроде все сдались, все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений, еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных», – сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, некоторые украинские военные, которые еще остаются в Соледаре, «выбирают себе тактику просто где-то спрятаться». Их находят в технических помещениях, на чердаках и в других местах, уточнил военный. Количество добровольно сдавшихся в плен солдат ВСУ назвать сложно, добавил Новиков.

Как писал сайт KP.RU, взятие Соледара стало возможным за счет постоянного огневого поражения украинских войск штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки ВС РФ.